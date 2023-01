Inter-Sampdoria Women termina 4-0! Chawinga e Robustellini chiudono!

Inter-Sampdoria Women termina 4-0. La 13ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI) si conclude con una vittoria per la squadra di Guarino. I gol di Chawinga e Robustellini chiudono la partita. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Sampdoria.

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-0 del primo tempo in Inter-Sampdoria Women (vedi report), nella ripresa l’Inter Women continua la manovra offensiva. Nei primi minuti, precisamente al 49′, arriva subito il terzo gol delle nerazzurre. A firmarlo è Tabitha Chawinga che, dopo uno scambio con Elisa Polli, calcia potentemente in porta e segna la sua decima rete della stagione in Serie A Femminile. Al 52′ arriva un altro infortunio per la squadra di Rita Guarino. Dopo uno scontro fortuito a metà campo Anja Sonstevold rimane a terra dolorante. Il difensore nerazzurro non riesce a riprendersi ed è costretto a uscire. Al suo posto subentra dalla panchina Beatrice Merlo. Nonostante l’ampio vantaggio, l’Inter Women rimane in avanti e impensierisce la difesa della Sampdoria. Al 65′ c’è una grande occasione per le interiste, con Mana Mihashi che sbaglia clamorosamente sotto porta, tirando la palla direttamente sul portiere avversario. Al 67′, però, ci pensa Chiara Robustellini a chiudere definitivamente la partita, trovando anche il suo primo gol in campionato. Anche sul finale le nerazzurre continuano a creare situazioni interessanti, senza riuscire però a concretizzare. Inter-Sampdoria Women termina 4-0. Le interiste vincono la prima partita dell’anno in Serie A Femminile e con altri tre punti conquistano terreno in classifica. Ora si attende l’esito delle altre gare del campionato.