Inter-Sampdoria Women 2-0 al 45′: decidono Polli e Karchouni!

Inter-Sampdoria Women per la 13ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio Comunale Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 2-0. La squadra di Guarino predomina in campo e va a segno con Polli e Karchouni. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Sampdoria.

NB: Segui Inter-Sampdoria Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Inter-Sampdoria Women iniziano con le nerazzurre molto aggressive in fase offensiva. Sin dal 1′ infatti, si fa vedere in avanti Elisa Polli, la cui conclusione viene respinta in calcio d’angolo. Al 14′, in seguito a un contrasto, Flaminia Simonetti è costretta a lasciare il campo per infortunio. Al posto del capitano interista subentra dalla panchina Irene Santi al 17′. L’Inter Women rimane in pressione e Tatiana Bonetti al 19′ ci prova dal limite ma trova la manona del portiere della Sampdoria. È al 30′ che arriva il gol nerazzurro, grazie al colpo di testa vincente di Polli, su cross di Ghoutia Karchouni. Quest’ultima è proprio l’autrice del secondo gol nerazzurro, sul finale del primo tempo. Al 44′, infatti, la centrocampista interista insacca il raddoppio.

Il primo tempo di Inter-Sampdoria Women si chiude sul 2-0.

Inter-Sampdoria Women – Tabellino

2 INTER – SAMPDORIA 0

Marcatrici: Polli (I) al 30′, Karchouni (I) al 44′.

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini; 20 Simonetti (6 Santi dal 17′), 34 Mihashi; 10 Bonetti, 5 Karchouni, 11 Chawinga; 9 Polli.

A disposizione: 12 Piazza; 8 Brustia, 13 Merlo, 17 Fordos, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 27 Csiszar, 33 Ajara Njoya.

Coach: Rita Guarino.

SAMPDORIA (4-5-1): 12 Sundsfjord; 22 Oliviero, 2 Panzeri, 23 Pisani, 67 Giordano; 8 Cuschieri, 21 Re, 7 Conc, 40 Fallico, 37 Prugna; 27 Tarenzi.

A disposizione: 77 Fabiano, 99 Brunelli, 10 Rincon, 13 Seghir, 14 De Rita, 15 Battistini, 19 Cedeno, 20 Regazzoli, 44 Pettenuzzo.

Coach: Antonio Cincotta

ARIBTRO: Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste. Assistenti: Maicol Ferrari della sezione di Rovereto e Davide Merciari della sezione di Rimini. Quarto ufficiale: Andrea Sacco della sezione di Novara.

NOTE – Ammonizione: Santi (I) al 24′, Conc (S) al 29′. Recupero: 2′ (PT).