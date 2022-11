Chawinga: «Inter Women fans, vi aspettiamo al Breda contro la Juventus!»

Chawinga lancia un messaggio ai fan dell’Inter Women. Sabato prossimo, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, le nerazzurre affronteranno la Juventus. Per uno scontro diretto così decisivo la squadra di Guarino ha bisogno della carica della propria tifoseria.

MESSAGGIO – Tabitha Chawinga invita i fan dell’Inter Women a sostenere la squadra nella prossima partita di Serie A Femminile. Le ragazze di Rita Guarino affronteranno la Juventus sabato, allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI). Per la posizione in classifica delle due squadre, la gara sarà uno scontro diretto importante per il campionato. Le nerazzurre, quindi, per vincere il derby d’Italia avranno bisogno di tutta la carica della propria tifoseria. Il profilo Twitter ufficiale dell’Inter pubblica il messaggio di Chawinga: «Ciao Inter Fans! Ci vediamo sabato tre dicembre al Breda per Inter-Juventus. Sempre forza Inter!».

Grande sfida sabato al Breda 🔜

Ti aspettiamo allo stadio per #InterJuventus ⚽️

Vieni a tifare nerazzurro ⚫️🔵#ForzaInter #InterWomen — Inter Women (@Inter_Women) November 29, 2022

L’Inter fa sapere che i biglietti per la seconda partita del girone di ritorno di Serie A Femminile sono in vendita (vedi articolo).