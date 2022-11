Di Marzio: «Marotta via dalla Juventus? Non è stato solo per Ronaldo!»

Di Marzio ha spiegato l’addio di Beppe Marotta dalla Juventus. L’attuale AD dell’Inter, a detta sua, non si separò dal club solo per l’arrivo di Cristiano Ronaldo

RETROSCENA − Gianluca Di Marzio si esprime sulla separazione tra l’attuale AD nerazzurro e la Juventus: «Credo che Beppe Marotta non se ne sia andato solo per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’operazione non venne avallata dall’attuale Amministratore Delegato dell’Inter. In realtà Marotta e la Juventus si lasciarono perché i rapporti si erano incrinati già da tempo». Le sue parole a ‘L’Originale‘ su Sky Sport.