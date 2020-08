Brustia: “Fiorentina-Inter Women grande occasione per noi. Nuovo ruolo…”

Brustia non sarà titolare alle 20.45 in Fiorentina-Inter Women (vedi formazioni). La calciatrice, intervistata da Sky Sport nel prepartita del match della prima giornata di Serie A Femminile, ha parlato dell’inizio del campionato e del suo nuovo ruolo: farà l’esterno basso in questa stagione.

SI RIPRENDE – Martina Brustia è a disposizione di Attilio Sorbi per Fiorentina-Inter Women di stasera: «Questo stadio è un’opportunità bellissima, è una grande occasione essere qui. Sappiamo che sarà una partita dura, ma non abbiamo paura di nessuno. Veniamo a giocarcela a viso aperto ma speriamo di mettere in difficoltà una grande squadra. Sicuramente sono arrivate delle giocatrici, italiane e straniere, che ci hanno dato una grossa mano. Rispetto alla scorsa stagione anche noi giovani siamo cresciute molto: abbiamo avuto qualche momento di debolezza, ma siamo cresciute e possiamo ancora fare meglio. Ilaria Mauro si è dimostrata una grande persona, sa dire le cose al momento giusto: è più grande di noi, potrà dirci le cose giuste anche a livello di concentrazione e di carattere. Nuovo ruolo per me? Dall’ultima partita con la Juventus dell’anno scorso ho iniziato a parlare di questo cambio con il mister. Lo stiamo provando, a me piace: fare due ruoli anziché uno è sempre meglio».