Sabatino: “Fiorentina-Inter Women bellissima partita. Sfido un’amica”

Sabatino sarà al centro dell’attacco viola in Fiorentina-Inter Women, che prenderà il via alle ore 20.45 (vedi formazione). La calciatrice azzurra, nuovo acquisto dei gigliati, ha parlato a Sky Sport nell’immediato prepartita della sfida valida per la prima giornata di Serie A Femminile.

NUOVO INIZIO – Queste le parole di Daniela Sabatino nel prepartita di Fiorentina-Inter Women: «Devo dire che qui a Firenze mi sono trovata subito bene. È una società che punta a vincere, mi sono voluta mettere in gioco. Oggi credo che sarà una bellissima partita: so che Ilaria Mauro manca e mi dispiace, perché siamo compagne di nazionale. Credo che sarà una bella partita, spero che la spunti la Fiorentina (ride, ndr). Con Stefania Tarenzi siamo amiche di lunga data, è una grandissima calciatrice e una bravissima persona. Non vedo l’ora di vederla perché ormai siamo tanti mesi che siamo lontane dal calcio e che purtroppo non possiamo vederci. Spero che possa fare bene lei, ma che possiamo vincere noi. Mi ha stupito la società, perché non pensavo che ci potesse essere tutto questo amore per il calcio femminile. Loro vogliono crescere e stanno investendo tanto, dispiace che si giochi a porte chiuse perché sono sicura che avrebbero fatto tantissima pubblicità e invitato tante persone. Sono contenta di essere qui alla Fiorentina».