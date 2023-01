Ajara: «Sampdoria già dimenticata! Milan? Buona squadra, ma anche noi»

Ajara ha parlato all’indomani della vittoria dell’Inter Women contro la Sampdoria, nel match valevole per l’andata dei quarti di Coppa Italia Femminile. La nerazzurra, ai microfoni di Inter TV, è già concentrata sul derby con il Milan

MIGLIORAMENTI – Ajara parla dopo Sampdoria-Inter, andata dei quarti di finale di Coppa Italia, che ha visto le nerazzurre vincere seppur con qualche rischio di troppo nel finale: «Sono felice perché abbiamo vinto contro la Sampdoria, ma è una partita di coppa e l’abbiamo già dimenticata. Siamo concentrate sulla prossima partita. In cosa può migliorare l’Inter? Ogni giorno cerchiamo di lavorare e di migliorarci in allenamento. Adesso stiamo cercando di concentrarci sul campionato e di migliorare partita dopo partita».

RISPETTO – Ajara si concentra poi sulla sfida con il Milan: «Ovviamente la partita contro il Milan sarà molto difficile. Sappiamo che loro sono una buona squadra, rispettiamo tutti i nostri avversari in campionato, ma cerchiamo di lavorare in ogni allenamento e in ogni partita per migliorare perché anche noi sappiamo di essere una buona squadra e cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio. Rispettiamo tutti ma cerchiamo di migliorare partita dopo partita».