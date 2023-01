Cremonese-Inter, Inzaghi pensa ad Asllani titolare! Un ritorno dal 1′ – SM

Cremonese-Inter è la sfida in programma sabato alle 18 allo stadio Giovanni Zini e valevole per la ventesima giornata di Serie A. Inzaghi deve far fronte all’assenza di Brozovic (vedi ultime) ma anche alle squalifiche di Skriniar e Barella. Secondo le ultime di sportmediaset.it, avanza la candidatura di Asllani dal 1′

DEFEZIONI – Cremonese-Inter si giocherà sabato alle ore 18, partita importante per i nerazzurri che vogliono tornare alla vittoria dopo la debacle con l’Empoli a San Siro. Simone Inzaghi deve fare i conti qualche defezione di troppo: oltre all’assenza prolungata di Marcelo Brozovic, saranno assenti anche Milan Skriniar e Nicolò Barella per squalifica. Considerando anche i quarti di Coppa Italia con l’Atalanta in programma martedì 31 gennaio alle 20.45, il tecnico interista qualche novità potrebbe apportarla.

Cremonese-Inter, Inzaghi lancia Asllani dal 1′? La probabile formazione

Innanzitutto sembra avanzare l’ipotesi Kristjan Asllani dal 1′ in cabina di regia con Hakan Calhanoglu nel suo ruolo ‘naturale’ insieme a Henrikh Mkhitaryan. In difesa potrebbe essere Danilo D’Ambrosio a sostituire Skriniar con Francesco Acerbi al centro della difesa e Alessandro Bastoni a completare il reparto arretrato. Sulle corsie esterne Federico Dimarco insostituibile a sinistra mentre a destra potrebbe rivedersi Denzel Dumfries. In attacco, con Romelu Lukaku ancora non al meglio, Inzaghi punta sempre su Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez