Marchetti: «Inter, ancora nessuna offerta per Skriniar. Se il PSG volesse…»

Marchetti dice la sua sulla possibile evoluzione della trattativa di mercato riguardante Milan Skriniar e l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

VALORE ECONOMICO – Luca Marchetti parla delle ultime novità tra Milan Skriniar e l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione di SKy Sport 24: «A noi non risulta ancora nessuna offerta da parte del PSG. E non avvertiamo sentore che potrebbe arrivare una qualsiasi offerta all’Inter. Anche perché i dirigenti alcuni cose le avrebbero già annusate e, poi, perché Skriniar andrà al PSG, è ormai certo. Se il club parigino lo volesse per forza oggi, di certo, non aspetterebbe l’ultimo giorno di mercato. Se vuole lo prende e il problema non si pone. Tra l’altro, in questi casi si cerca di dare agio nel mercato. Alla cifra a cui eventualmente Skriniar dovrebbe essere venduto l’Inter dovrebbe metterci dentro la ricerca del sostituto in un mercato difficile come quello di gennaio. Poi deve mettere in conto la qualificazione in UEFA Champions League a rischio e, in più, per passare il turno in Europa avere o meno Skriniar in rosa potrebbe avere un valore economico. Ragionare su queste cose, senza una cifra, è impossibile. Secondo noi questa cifra non ci sarà mai».