Peschetola: «Vogliamo che il sogno continui. Cagliari forte, serve il 100%»

Lorenzo Peschetola, centrocampista dell’Inter Primavera, è stato intervistato da Inter Tv. La squadra di Cristian Chivu si sta preparando in vista di Inter-Cagliari, playoff Primavera

GRUPPO FORTE − Peschetola, in occasione della semifinale Playoff tra Inter e Cagliari, si è espresso sulla forza della squadra di Chivu. Queste le sue parole: «Abbiamo fatto una seconda parte di stagione di altissimo livello, giorno dopo giorno siamo cresciuti come gruppo dando tutto in allenamento. I risultati che volevamo sono arrivati ma adesso bisogna mettere tutto da parte e giocare al massimo questa semifinale per continuare il nostro sogno. Contro il Cagliari sarà molto difficile, loro sono una grande squadra, ma noi daremo il 100% per provare ad ottenere la vittoria. Nel calcio di oggi è fondamentale dare un supporto anche in fase difensiva, io sono a disposizione del mister e cerco in tutti i modi di aiutare i miei compagni. Abbiamo tanta voglia di fare bene ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia: giocheremo il nostro calcio con serenità dando tutto quello che abbiamo».