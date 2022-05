Dybala-Inter non scontato: prima una cessione! No incastro tecnico − Sky

Un giorno si avvicina l’altro si allontana Paulo Dybala all’Inter. Continua la telenovela sul futuro dell’attaccante argentino. Secondo i colleghi di Sky Sport, serve prima cedere

NO INCASTRI TECNICI − Per Dybala all’Inter ci vorrà ancora tempo e la chiusura dell’operazione non è così scontata. Lo riporta Luca Marchetti di Sky Sport, durante la trasmissione 23. L’Inter deve prima fare una grande uscita che non può essere per forza di cose il solo Alexis Sanchez. Non si tratta, infatti, di incastri tecnici, ossia esce uno ed entra l’altro, bensì economici. Inoltre, l’addio del cileno non garantirebbe all’Inter unicamente il risparmio del suo ingaggio poiché il club nerazzurro dovrebbe anche sborsare i soldi della buonuscita. L’Inter deve autofinanziarsi. Prima di comprare deve assolutamente cedere.