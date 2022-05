Castellazzi: «Bastoni, peccato cederlo ma tengo un altro! Perisic a destra»

Luca Castellazzi, ex Inter, ha parlato ospite su Sportitalia mercato del possibile addio di Bastoni. Poi una considerazione anche su una nuova idea di collocazione per Perisic

TRE PERSONAGGI − Castellazzi discute di mercato con una considerazione su tre grandi protagonisti dell’Inter: «Bastoni sarebbe un peccato cederlo perché è un giocatore della Nazionale, un patrimonio del calcio italiano. Viene da 2 anni di grande lavoro, ci sarebbe Bremer in caso di cessione. Se l’Inter dovesse cedere e ho Bremer pronto, sacrifico Bastoni e mi tengo Lautaro Martinez. Sull’argentino bisogna ricostruire la nuova Inter. Perisic? E’ stato l’esterno migliore del campionato, va a 3 mila anche al 90′. Ad inizio campionato veniva sempre sostituito al 60′ ma poi è diventato insostituibile. Ha messo praticamente sempre in panchina Gosens. Entrambi in campo? Il croato potrebbe essere efficace anche a destra».