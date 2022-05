Mkhitaryan nel mirino: Inter in pole su tutte, anche sulla Roma! Le cifre − SI

Mkhitaryan è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Il centrocampista armeno piace tanto al club nerazzurro che al momento è davanti anche la stessa Roma in quanto a cifre proposte

IN POLE − Mkhitaryan secondo acquisto dell’Inter dopo Onana? Probabile. L’armeno si avvicina a grandi passi verso Milano con il club nerazzurro decisamente interessato al centrocampista della Roma. L’Inter valuta il colpo a parametro zero proponendo un biennale pari a 3,5 milioni di euro. Ad oggi, come riporta Sportitalia, i nerazzurri sono davanti a tutti. Anche alla stessa Roma che è indietro di 500 mila euro. Prima però della chiusura definitiva, ci sarà un incontro tra il giocatore e il club capitolino. Mkhitaryan sarebbe una valida alternativa praticamente a tutti i centrocampisti vista la sua importante duttilità.