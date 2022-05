Di Gennaro: «Mkhitaryan-Inter? Subito, acquisto importante! Dybala…»

Antonio Di Gennaro, su Tmw radio, non ha dubbi sulle qualità di Mkhitaryan e approva il probabile arrivo all’Inter. Poi una considerazione su Dybala

MKHITARYAN − Di Gennaro non ha dubbi sul centrocampista armeno: «Può fare tutto, lo prenderei subito. Se l’Inter lo prende a zero fa un acquisto importante, servono giocatori di qualità per completare la rosa e Mkhitaryan è forte e intelligente. Non so cosa faranno con Lautaro Martinez ma uno come lui è difficile da trovare. Dybala è andato via per un discorso tattico, l’abbiamo capito. L’Inter gli garantisce sia il contratto che la possibilità di tornare su certi livelli. Alla Juventus era uno dei più forti, per talento: parliamo di un giocatore forte».