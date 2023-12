Lecce-Inter Primavera 0-1, che gol Stankovic! Gol da figlio d’arte

Lecce-Inter Primavera, fine primo tempo sul risultato di 0-1 in favore dei nerazzurri. In gol il capitano della formazione nerazzurra, Aleksandar Stankovic con un gran gol da piazzato.

IN VANTAGGIO – L’Inter Primavera conclude i primi quarantacinque minuti di gioco in vantaggio 0-1 grazie a un gran gol di Aleksandar Stankovic, capitano della formazione. I nerazzurri cominciano subito la partita in maniera aggressiva, con un Lecce fermo dietro ad attendere e pronto a ripartire in contropiede. Partita più o meno equilibrata almeno fino al 28′: palla gol per Akinsanmiro da solo al centro dell’area, non sfrutta l’enorme occasione. Il centrocampista non calcia in porta e prova un colpo di tacco che però non arriva a nessun compagno. Un minuto dopo però l’Inter trova un direttamente da calcio di punizione battuto in maniera magistrale dal capitano Aleksandar Stankovic, un gol degno del cognome che porta.