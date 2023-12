Inter-Lecce, Inzaghi in attacco senza Lautaro Martinez: chiama un Primavera!

È arrivata in questi minuti l’entità dell’infortunio di Lautaro Martinez, che dunque contro il Lecce non ci sarà. Per l’occasione, Simone Inzaghi ha richiamato un primavera, non a disposizione di Cristian Chivu proprio nella sfida di questi minuti – guarda caso – proprio contro i salentini.

CHIAMATO UN PRIMAVERA – L’Inter si prepara per la sfida di domani a San Siro contro il Lecce, ma dovrà farlo senza il suo capitano e bomber Lautaro Martinez. Proprio in questi minuti è arrivata l’entità dell’infortunio dell’argentino che sicuramente non ci sarà contro i salentini. Per l’occasione, Simone Inzaghi ha richiamato Amadou Sarr della Primavera, assente proprio nella sfida di questi minuti contro il Lecce Under-19. Non è la prima volta che il tecnico chiama il giovane senegalese, era già successo in occasione della sfida di San Siro contro il Sassuolo per sostituire l’infortunato Marko Arnautovic.