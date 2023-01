L’Inter Primavera va ai quarti di Coppa Italia e un giovane rinnova! − TS

L’Inter Primavera è volata ai quarti di finale di Coppa Italia dopo una partita pazza contro il Verona (vedi video). Intanto, un giovane ha rinnovato fino al 2025

RINNOVA − Samuel Grygar ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025. Felicità per il giovane centrocampista ceco classe 2004. Ieri non ha potuto partecipare alla pazza vittoria dell’Inter Primavera contro il Verona in Coppa Italia, match terminato 5-4 dopo i tempi supplementari. Si è comunque consolato con il prolungamento del contratto. Pedina importante di Chivu su cui l’Inter punta tanto per il futuro.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna