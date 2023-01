Schuurs, che prova in Milan-Torino! L’Inter c’è ma da Cairo no sconti − TS

Schuurs è stato uno dei migliori in campo ieri sera in Milan-Torino di Coppa Italia. Prova da top per il difensore seguito attentamente dall’Inter. Ma Cairo pronto a non fare sconti

INVALICABILE − Perr Schuurs ha disputato una grandissima prova contro il Milan ieri sera in Coppa Italia. Prima Brahim Diaz, poi De Ketelaere e infine Giroud e Leao, tutti hanno cercato di abbattere il muro olandese ma senza i risultati sperati. Invalicabile il difensore granata, sempre più decisivo nella squadra di Juric. L’Inter lo segue attentamente in ottica restyling difensivo, vista la precarietà dei vari Skriniar, Acerbi e de Vrij. Ma da Cairo non ci saranno sconti. Il Torino per lasciarlo partire in estate spara già una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport − Paolo Pirisi