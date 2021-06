Inter Primavera, Madonna verso l’addio: Chivu pronto a sostituirlo – TS

Nell’edizione odierna del “Tuttosport” si parla anche della panchina della primavera dell’Inter. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Armando Madonna è destinato a lasciare la panchina: al suo posto pronto Christian Chivu

CAMBI – Non solo la prima squadra. L’Inter 2021/2022 potrebbe avere un nuovo allenatore anche sulla panchina della Primavera. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, infatti, Armando Madonna, attuale tecnico della Primavera nerazzurra, lascerà la panchina dopo tre stagioni. Il suo posto verrà preso da Christian Chivu, ex bandiera nerazzurra ed attuale tecnico della formazione Under 18. L’obiettivo è quello di affidarsi ad un allenatore abituato a lavorare con i giovani e cresciuto nella scuola dell’Ajax.

Fonte: Tuttosport