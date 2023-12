Inter-Atalanta Primavera, formazioni ufficiali: Chivu quante novità! Un esordio

Inter-Atalanta Primavera in campo alle 13 per la sfida valida per la quindicesima giornata del Campionato Primavera 1. Sono appena uscite le formazioni ufficiali delle due squadre, e mister Cristian Chivu ha proposto una formazione sicuramente rivisitata e piena di sorprese, a partire dal portiere. Ma c’è anche un esordio.

TANTE NOVITÀ – Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta Primavera, in campo oggi alle 13. Tante sorprese per la formazione schierata da Cristian Chivu, a partire dal giovane portiere Paolo Raimondi. Ma non solo, fa il suo esordio assoluto in Primavera anche il greco Christos Alexiou classe 2005. Tornano titolari Sarr e Nezirevic. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre.

INTER-ATALANTA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter Primavera (4-4-2): Raimondi; Nezirevic, Stante, Alexiou, Motta; Bovo, Di Maggio, Quieto, Akinsanmiro; Spinaccè, Sarr.

In panchina: Tommasi, Cocchi, Stankovic, Guercio, Berenbruch, Vedovati, Zuberek, Matjaz, Ricordi, Aidoo, Diallo.

Allenatore: Cristian Chivu

Atalanta Primavera: Pardel; Simonetto, Comi, Ghezzi, Mendicino, Manzoni, Riccio, Vlahovic, Guerini, CAstiello, Regonesi.

In panchina: Sala, Bordiga, Armstrong, Fiogbe, Tavanti, Bonanomi, Tornaghi, Jonsson, Capac, Gariani, Colombo.

Allenatore: Giovanni Bosi