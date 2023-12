Inter versione Transformers anche per Inzaghi: novità contro l’Udinese

Inter di Inzaghi in trasformazione o, meglio, in versione Transformers contro l’Udinese a San Siro. Il weekend nerazzurro si preannuncia particolarmente interessante per ciò che riguarda l’extra-campo ma anche in campo bisogna fare attenzione alle novità di formazione previste

TRASFORMAZIONE NERAZZURRA – La maglia Special Edition realizzata da Nike per Inter e Paramount+ sarà protagonista in Inter-Udinese a San Siro. Il logo del main sponsor rimpiazzato da quello dedicato alla saga Transformers per pubblicizzare l’ultimo capitolo (“Il risveglio”) è sicuramente particolare. E le novità nerazzurre contro l’Udinese non finiscono certo con la maglia Transformers in edizione limitata. L’emergenza causata dallo stop dei due nazionali olandesi dopo Napoli apre diversi scenari per Simone Inzaghi nella formazione titolare. Da valutare in difesa il ritorno di Alessandro Bastoni subito da titolare sul centro-sinistra post-infortunio. In alternativa pronto Carlos Augusto dopo l’ottima prova contro il Napoli. L’altra novità può essere Juan Cuadrado finalmente titolare a centrocampo da esterno destro a tutta fascia. Anche in questo caso non si può ignorare un eventuale piano B. La duttilità di Matteo Darmian è preziosa per superare l’indisponibilità di Benjamin Pavard e Denzel Dumfries sul lato destro ma anche per evitare improvvisazioni al centro della difesa senza Stefan de Vrij contro l’Udinese (e non solo). Poche opzioni ma tutte diverse per Inzaghi. L’unica certezza è che in Inter-Udinese scenderà in campo una formazione diversa da quelle già viste in stagione: un’Inter trasformata da Inzaghi per l’occasione. La speciale versione Inter Transformers non sarà solo sulla maglia da gioco…