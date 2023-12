Inter-Atalanta Primavera 3-1, pagelle: Motta scheggia e Spinacce 7

L’Inter vince contro l’Atalanta agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera con il risultato di 3-1. Motta è il migliore in assoluto, una scheggia! Spinacce lo accompagna con il 7, le pagelle della partita.

Raimondi 6: Nessuna colpa sul gol di Riccio, che lo anticipa in mischia approfittando della confusione in area di rigore. Sul tiro di Manzoni sempre nel primo tempo blocca in due tempi, poco sicuro.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – DIFESA

Nezirevic 6: Sostituisce Aidoo al meglio. Benissimo in fase difensiva, non lo supera nessuno e sfrutta la grande fisicità.

– dal 58′ Aidoo 6: Difensivamente non è mai chiamato in causa, in fase offensiva dà il solito apporto.

Stante 6: Il più pulito nella coppia difensiva, rischia poco e domina Vlahovic, il marcatore numero uno del campionato.

Alexiou 5.5: Chiude il primo tempo con un’ammonizione, sul gol di Riccio ha forse qualche responsabilità. Serviva maggiore cattiveria?

– dal 58′ Matjaz 6: Più sicuro del compagno appena uscito. Vive un secondo tempo da spettatore non pagante, solo l’Inter attacca.

Motta 7: Assolutamente il migliore in campo della partita. Sforna l’assist perfetto per il gol di Spinacce, poi tanti sprint sulla fascia e cross per i compagni in area di rigore. Semplicemente perfetto!

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 6.5: Chivu lo ha avvertito, lui ha colpito nel momento giusto. Arriva da dietro, tira di piatto e segna il 2-1.

Bovo 6: Al posto di Stankovic fa il suo lavoro. Gira e smista palloni da una parte e dall’altra, difficilmente fa errori nei passaggi.

– dal 75′ Stankovic 6: Si adagia ai ritmi già bassi della partita, non gli è richiesto niente di eccezionale. Sfiora il gol da calcio d’angolo con un colpo di testa.

Akinsanmiro 6.5: Sfrutta gli appoggi degli attaccanti per inserirsi, è il più presente in area tra i centrocampisti. Lui ruba la palla da cui nasce la verticalizzazione per Sarr che guadagna il calcio di rigore del 3-1.

– dal 79′ Ricordi S.V.

Quieto 6: Non è molto presente nella partita, qualche spunto interessante ma niente di più. Fa l’assist per il gol di Di Maggio per il momentaneo 2-1.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – ATTACCO

Sarr 6.5: Va in profondità, taglia verso l’area di rigore e anticipa Pardel sul passaggio di Akinsanmiro. Calcio di rigore e gol del calciatore che arriva a sei in stagione.

Spinacce 7: Il primo gol è tutto suo. Inizia l’azione con un’apertura precisa per Motta, la chiude correndo verso il secondo palo e colpendo la palla di testa. Terzo gol stagionale, uno per competizione.

– dal 75′ Zuberek 6.5: Entra benissimo risultando pericoloso. Appoggia per Sarr due volte l’occasione del 4-1, poi però a porta vuota non riesce a concludere colpendo il difensore sulla linea di porta.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 8: Nelle ultime partite sono stati fatti troppi errori nei momenti clou, oggi è l’Inter però ad approfittare di quelli degli avversari. Spinacce torna al gol, Akinsanmiro domina a centrocampo e Motta è il migliore in assoluto. Ottime risposte dalle seconde linee per il tecnico, che ottiene i quarti di finale di Coppa Italia con il minimo sforzo. Ora però serve dare segnali di forza in campionato.