Di Canio: «Inter e Juventus duello finale. Un’altra può recuperare»

Analizzando l’attuale classifica della Serie A, in virtù del calendario che verrà e tutto il girone di ritorno, l’ex calciatore Paolo Di Canio ha espresso la sua opinione sulla corsa Scudetto tra Inter e Juventus, a ‘Tutti Convocati‘.

OPZIONE – L’ex attaccante italiano Paolo Di Canio, ha parlato della corsa al primo posto in campionato vedendo due favorite, ma anche un terzo ‘incomodo’: «Inter e Juventus lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, per le qualità che hanno e per la rosa a disposizione. L’Inter è quella che dovrebbe vincere il campionato, ma la Juventus gli darà molto filo da torcere anche se i nerazzurri dovessero allontanare i bianconeri di molti punti in classifica. C’è un intero girone di ritorno da giocare ancora. Il Milan potrebbe rientrare nella corsa al titolo. I rossoneri sono da considerare un’opzione per il primo posto, solo se uscissero dalle coppe europee, perché la rosa non è all’altezza di gestire molti impegni. Invece, il Napoli credo sia ormai fuori dai giochi e può solo lottare per un piazzamento in Champions League».