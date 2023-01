Chivu: «Fatta peggior partita dell’anno. In queste gare serve personalità»

Chivu è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia dopo Inter-Fiorentina di Supercoppa Italiana Primavera. L’allenatore nerazzurro ha spiegato il KO

PROBLEMA DI PERSONALITÀ − Chivu parla di un problema di carattere: «Abbiamo scelto di fare questo percorso per far crescere il gruppo. Qualche passo in avanti lo abbiamo fatto, oggi a livello mentale abbiamo sentito l’importanza della gara. Fatta una delle peggiori partite. Dispiaciuto perché nel calcio per arrivare serve personalità, le altre cose si migliorano. La personalità invece bisogna avercela, sono sicuro che questi ragazzi ce l’hanno ma i due gol subiti ci hanno messo il piombo sulle gambe».