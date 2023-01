Criscitiello enfatizza: «Della Fiorentina tutti, dell’Inter solo Ausilio! Peccato»

Michele Criscitiello ha voluto evidenziare la mancanza della dirigenza dell’Inter per la finale di Supercoppa Italiana Primavera con il solo Ausilio presente. Fiorentina invece al completo

PROVOCAZIONE − Michele Criscitiello ha sottolineato la differenza tra la dirigenza dell’Inter e quella della Fiorentina in merito alla Supercoppa Primavera: «A Monza tutta la dirigenza della Fiorentina: Rocco Commisso, Joe Barone, Daniele Pradé. Tutta al completo. Dell’Inter invece solo Samaden e Ausilio. A soli sette chilometri di distanza, il resto della dirigenza nerazzurra non è si è voluta scomodare. A partire dall’AD Marotta che forse sta lavorando per i rinnovi, ma non su quello di Skriniar che andrà al PSG».