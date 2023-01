Inter, per Dumfries pretendente in meno. Il Tottenham chiude per esterno

Secondo Fabrizio Romano il Tottenham sta chiudendo per un altro esterno con cui è in trattativa da diverse settimane. Gli Spurs erano una pretendente anche di Denzel Dumfries, che però non sta trovando spazio all’Inter.

PRETENDENTI – Buone notizie, o forse, per l’Inter. Fabrizio Romano su Twitter ha dato aggiornamenti sulla trattativa del Tottenham per un esterno. Secondo il giornalista gli Spurs stanno per chiudere per Pedro Porro dallo Sporting Lisbona. Le due parti sono ai dettagli cruciali, le discussioni continueranno nelle prossime ore. Si defila perciò una delle pretendenti per Denzel Dumfries, su cui però rimangono Chelsea e Manchester United.