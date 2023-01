Chivu: «Se non sei abituato a queste partite paghi! In campo poca Inter»

Chivu non è riuscito a portare la Supercoppa Primavera nella bacheca dell’Inter, con la Fiorentina che si è imposta per 1-2 a Monza (vedi articolo). L’allenatore ha parlato a Inter TV nel post partita.



CHE PECCATO! – Cristian Chivu dà un giudizio sulla finale Inter-Fiorentina della Supercoppa Primavera: «Non so se meritavamo, perché abbiamo espresso in campo poco. Poco rispetto a quanto fatto vedere ultimamente, poco rispetto alla crescita degli ultimi mesi. Penso che l’abbiamo pagata a livello emotivo un po’ troppo: si vedeva nella faccia dei ragazzi, con errori banali non da loro. Facciamo i complimenti dalla Fiorentina, che ha saputo gestire una partita del genere: da questo punto di vista sono stati più bravi di noi. La velocità viene dalla consapevolezza di quello che si ha dentro e dalla lettura di quanto avviene in campo, ma se sei bloccato mentalmente fai fatica a vedere le giocate. Questo gruppo ha margini di miglioramento, deve migliorare per forza. Purtroppo se non sei abituato a giocare partite del genere lo paghi, come abbiamo fatto a inizio stagione».