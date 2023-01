Aquilani: «Cinque trofei alla Fiorentina Primavera, significa solo una cosa»

Alberto Aquilani dopo Inter-Fiorentina 1-2 di Supercoppa Italiana Primavera, intervistato da Sportitalia si è detto soddisfatto della vittoria in finale contro i nerazzurri, complimentandosi con la sua squadra.

DOPO LA FINALE – Alberto Aquilani dopo Inter-Fiorentina Primavera 1-2 in Supercoppa Italiana, ha parlato così: «È incredibile, sono cinque trofei! Significa che stiamo facendo le cose bene, non è facile vincere. Sono contento perché questi ragazzi bisogna guardarli un pochino, non è normale che vincono così tanto. Significa che il materiale c’è, sono contento per loro, se lo ricorderanno per sempre. Ho uno staff che lavora con me importantissimo, abbiamo studiata questa partita perché ultimamente non abbiamo avuto questo dominio. Abbiamo aggiustato qualcosa di conseguenza e oggi è andata bene. Potevamo fare un po’ meglio sotto alcuni aspetti, però le finali sono sempre “sporche”. L’esperienza ti porta a migliorare, ero tranquillo perché i ragazzi mi facevano stare tranquillo. Abbiamo rischiato poco, l’Inter nel secondo tempo ha messo dentro diversi attaccanti provando a metterci in difficoltà, ma le partite in Primavera non finiscono mai. Manca ancora un campionato intero, c’è anche la Coppa Italia, quindi andiamo avanti».