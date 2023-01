Brozovic, che fine hai fatto? L’Inter è orfana del suo giocatore cardine

Marcelo Brozovic è assente dall’inizio di gennaio e non sembra che possa rientrare contro la Cremonese. Simone Inzaghi avrà a che fare con un’importante emergenza a centrocampo sabato, ma che fine ha fatto il croato?

OUT – Marcelo Brozovic non ha mai giocato dal rientro dai Mondiali. Il croato ha avuto un infortunio al polpaccio e non è mai riuscito a rientrare, nemmeno per allenarsi con i suoi compagni. Ha accompagnato la squadra a Riad per la Supercoppa Italiana, ma non è stato disponibile per la partita. La risoluzione del problema viene continuamente procrastinata e l’Inter è ormai orfana da tempo del suo faro di centrocampo per anni.

Brozovic, quanti problemi

PROBLEMI – Brozovic non gioca titolare con i nerazzurri dal 18 settembre nella trasferta di Udine, che ha portato tra l’altro a una delle tante sconfitte della stagione. Che fine ha fatto Marcelo? Il calciatore ha giocato 6 partite ai Mondiali, è stato protagonista della Croazia, poi è nuovamente sparito dai radar di Simone Inzaghi. Il problema è serio per il centrocampo nerazzurro, la coperta è corta e ci sono giocatori come Henrikh Mkhitaryan obbligati a non saltare una partita. Anche sabato Brozovic salterà la trasferta di Cremona, il calciatore non ha ancora iniziato ad allenarsi con i compagni.