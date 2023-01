Brozovic, slitta ancora il rientro: niente Cremonese, nuova data nel mirino

Brozovic è assente ormai da moltissimi mesi, ovviamente togliendo la parentesi Mondiale. Con l’Inter l’ultima apparizione del croato risale alla sfida con l’Atalanta, ossia l’ultima prima della sosta. Il centrocampista continua a lavorare a parte ma non ci sarà nemmeno con la Cremonese (vedi articolo). Già fissato il prossimo obiettivo, come rivela sportmediaset.it

ANCORA FUORI – Marcelo Brozovic prosegue con il lavoro a parte. Da quando ha fatto ritorno ad Appiano Gentile, il croato non si è mai allenato con i compagni e tantomeno si è visto in campo. La speranza di Simone Inzaghi era quella di poterlo riavere a disposizione per Cremonese-Inter, match in programma sabato alle 18 ma nemmeno questo sarà possibile. È infatti molto complicato che Brozovic possa farcela.

Brozovic, slitta la data di rientro: Inter-Milan nel mirino

A questo punto slitta ulteriormente la data di rientro con una partita in particolare nel mirino: il derby con il Milan del 5 febbraio. Prima però l’Inter affronterà l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia, occasione utile per concedere a Brozovic qualche minuto qualora dovesse farcela. Il grande obiettivo rimane la stracittadina perché dopo aver saltato quella di Supercoppa, Inzaghi spera seriamente di poter contare sul suo play il 5 febbraio.