Dzeko, la sconfitta con l’Empoli dimostra una cosa. Inzaghi ricordi l’errore

L’Inter ha perso pochi giorni fa l’occasione di salire al secondo posto. L’Empoli è passata a San Siro con il risultato di 1-0, approfittando dell’espulsione di Milan Skriniar. Edin Dzeko non ha giocato titolare, quale è l’errore?

NOTE – Dalla sconfitta contro l’Empoli Simone Inzaghi deve prendere qualche nota importante. La prima è: non lasciare mai in panchina Edin Dzeko per Joaquin Correa. L’attacco dell’Inter nella sconfitta di lunedì è stato completamente annullato da Sebastiano Luperto e Koni De Winter. Il risultato è stato pessimo, la squadra nerazzurra ha tirato una volta in porta e il dato non è da sottovalutare. L’espulsione di Milan Skriniar ha influito, ma non come sembra. Anche nei primi quaranta minuti di partita l’Inter ha dimostrato sterilità in zona offensiva, trovando la conclusione solo con Federico Dimarco e Lautaro Martinez.

Dzeko, titolarità non in discussione

INAMOVIBILE – Edin Dzeko è entrato al minuto 72 e ha dato un’importante scossa al suo ingresso. Il bosniaco ha dato qualità alla manovra, è arrivato al tiro più volte del suo compagno di reparto Joaquin Correa e ha sopperito all’assenza ingiustificata di Lautaro Martinez. L’argentino, per scelte dell’allenatore, ha giocato da solo in attacco uscendo completamente dal match e non rientrando mai con la grinta giusta. La partita per il numero 10 è stata frustrante, con Dzeko dall’inizio la storia sarebbe stata sicuramente diversa. Simone Inzaghi ha bisogno di imparare dai suoi errori: in attesa di Romelu Lukaku, il bosniaco non può mai mancare nel reparto offensivo.