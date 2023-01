Chivu, così non va: la difesa è un problema per l’Inter Primavera

L’Inter Primavera torna a perdere dopo le tre vittorie consecutive in Campionato. La squadra di Cristian Chivu cade per 2-1 contro la Sampdoria. Protagonista in negativo il reparto difensivo.

DIFESA – L’Inter Primavera torna a perdere dopo le tre vittorie consecutive contro Udinese, Empoli e Milan. Nella trasferta di Genova contro la Sampdoria i nerazzurri cadono per 2-1. Tra gli aspetti negativi della gara c’è sicuramente la prestazione della difesa. Cristian Chivu è tornato alla difesa a 4, ora composta da Andrea Pelamatti, Alessandro Fontanarosa e Stefano Di Pentima. Sulla destra contro i liguri ha esordito Alem Nezirevic (vedi focus). Dopo soli venti minuti i blucerchiati erano già in vantaggio per 2-0. Due gol arrivati da dei cross, dove la difesa si è persa gli avversari.

STAGIONE – Guardando i numeri si capisce che quest’anno la Primavera è in difficoltà. L’inizio è stato parecchio complicato, ora la squadra stava ripartendo. I numeri però parlano chiaro. Sono 21 i gol subiti in 15 partite, solo 17 invece i gol fatti. Risultati che hanno portato i nerazzurri a 17 punti e un dodicesimo posto in classifica. Sono infatti 12 i punti di differenza con la Roma prima in classifica che sta giocando ora contro il Cagliari. Troppo distacco per la squadra che solo la stagione scorsa si laureava Campione d’Italia.