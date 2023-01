VIDEO – Skriniar dice no all’Inter: niente firma sul rinnovo! Scelta definitiva?

Skriniar ha detto no. Almeno per ora. Il difensore slovacco non ha intenzione di mettere la propria firma sul contratto propostogli dall’Inter. E tutto fa credere che difficilmente cambierà idea nei prossimi giorni. Di seguito il video con l’aggiornamento dei colleghi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).

GOOD MORNING INTERFANS – E proprio del rifiuto di Milan Skriniar di legarsi ancora all’Inter ha parlato il nostro Daniele Berardi nel videoeditoriale mattutino sulla Inter-News Web TV, il canale YouTube di Inter-News.it. Clicca qui per recuperare la puntata odierna di Good Morning Interfans e commenta per farci sapere il tuo punto di vista su questa situazione paradossale che vede coinvolto il club nerazzurro. E ovviamente l’attuale numero 37, che ormai indossa in maniera naturale la fascia di capitano in campo, eppure non è mai stato così distante…