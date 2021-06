Nel Campionato Primavera 1 mancano due giornate alla fine (vedi classifica). L’Inter, capolista con la Sampdoria, deve chiudere fra le prime due per entrare nei play-off direttamente in semifinale (vedi articolo): definito il calendario dell’ultimo turno, tutto in contemporanea, con la sfida all’Atalanta.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CALENDARIO 30ª GIORNATA

Atalanta-Inter mercoledì 16 giugno ore 15

Bologna-Roma mercoledì 16 giugno ore 15

Empoli-SPAL mercoledì 16 giugno ore 15

Juventus-Cagliari mercoledì 16 giugno ore 15

Lazio-Ascoli mercoledì 16 giugno ore 15

Milan-Genoa mercoledì 16 giugno ore 15

Sampdoria-Torino mercoledì 16 giugno ore 15

Sassuolo-Fiorentina mercoledì 16 giugno ore 15