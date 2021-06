Cordaz-Inter, risolti gli ultimi dettagli: definito il ruolo, atteso annuncio – Sky

Cordaz sarà di rientro all’Inter, dopo oltre quindici anni in giro per l’Italia. Il portiere, che giocò in nerazzurro una volta in Coppa Italia con la Juventus a febbraio del 2004, come anticipato da sabato torna a Milano. Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano dà tutto per concluso.

ANNUNCIO IN ARRIVO – Alex Cordaz torna all’Inter. Risolte le ultime formalità con il Crotone (vedi articolo), ora manca solo l’ufficialità per riaccogliere l’estremo difensore classe 1983 in nerazzurro. Un rientro che risulta utile anche per la lista UEFA, essendo cresciuto nel vivaio, in vista della prossima Champions League. Il giornalista Fabrizio Romano, in collegamento con Sky Sport 24, rivela anche come il ruolo definito per Cordaz sarà quello di terzo portiere. Con Samir Handanovic che è ovviamente confermato come numero 1 titolare anche per la prossima stagione.