L’Inter torna in testa al Campionato Primavera 1 a due giornate dal termine. Lo 0-2 alla Lazio, firmato Casadei (vedi articolo), non è però solo l’unica buona notizia: c’è l’aritmetica dell’accesso alle fasi finali (vedi articolo). E, con le sconfitte di Juventus e Roma, anche un buon vantaggio per finire tra le prime due.

Atalanta-Genoa 2-1

Sampdoria-Cagliari 1-0

Bologna-Ascoli 0-0

Empoli-Torino 0-2

Lazio-Inter 0-2

Milan-Fiorentina 0-3

Juventus-SPAL 1-2

Sassuolo-Roma 2-1

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Inter 53

Sampdoria 53

Juventus 51

Roma 49

Atalanta 48

Empoli 46

SPAL 45

Sassuolo 44

Milan 41

Cagliari 37

Genoa 36

Fiorentina 31

Torino 27

Bologna 27

Lazio 19

Ascoli 6

PROSSIMO TURNO

VENTINOVESIMA GIORNATA CAMPIONATO PRIMAVERA 1

Ascoli-Atalanta sabato 12 giugno ore 11

Cagliari-Empoli sabato 12 giugno ore 12

Fiorentina-Sampdoria sabato 12 giugno ore 15

Genoa-Lazio domenica 13 giugno ore 11

Torino-Juventus domenica 13 giugno ore 11

Roma-Milan domenica 13 giugno ore 15

SPAL-Sassuolo domenica 13 giugno ore 17

Inter-Bologna domenica 13 giugno ore 19