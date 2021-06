Il Campionato Primavera 1 si avvia verso la sua conclusione, almeno per quanto riguarda la fase a girone. L’Inter Under-19 di Madonna ha appena staccato il pass per la fase finale, anche se l’opera non è ancora completa. Serve un ultimissimo sforzo nei prossimi 180′

FASE FINALE – Lo 0-2 ottenuto last minute dall’Inter a Roma in casa della Lazio (vedi articolo) non vale solo per i tre punti in classifica. L’attuale primo posto dell’Inter Under-19 di Armando Madonna insieme ai pari età della Sampdoria, a quota 53 punti, in attesa della Juventus (51), vale già il pass per la fase finale. L’Inter di Madonna si qualifica ai Play-Off del Campionato Primavera 1 con due partite di anticipo. L’obiettivo resta sempre quello di terminare la Regular Season nelle prime due posizioni per accedere direttamente alle semifinali previste dal format della Final Six. Bologna nel weekend e Atalanta tra una settimana, nel turno infrasettimanale, gli ultimi due ostacoli tra l’Inter e quella che sarebbe già Final Four. In questo modo i nerazzurri eviterebbero il primo turno pre-semifinali.