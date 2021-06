Brambati: «Spalletti? All’Inter mai chiesto scudetto. Ma raggiunge obiettivi»

Spalletti diventerà il nuovo allenatore del Napoli il prossimo 1 luglio. Sull’ex tecnico dell’Inter si è espresso Massimo Brambati, durante “Maracanà” su “TMW Radio”, vedendolo come utile per arrivare agli obiettivi.

UNA CERTEZZA – Massimo Brambati si sofferma su uno dei grandi ritorno in panchina nella prossima Serie A: «A Luciano Spalletti all’Inter non gli è mai stato chiesto di vincere lo scudetto. All’Inter è arrivato per rientrare in Champions League. Nei due anni in cui gli è stata chiesta la Champions League lui l’ha centrata. Mi sembra che, anche quando è subentrato a Rudi Garcia alla Roma, era fuori dalla Champions League e l’ha portata, nonostante fossero tre le squadre che potevano entrare. Mi sembra che lui, quando gli viene messo davanti un obiettivo, lo raggiunge. Certo devi capire l’organico che ha a disposizione e la funzionalità al suo gioco».