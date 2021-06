Emerson Royal, l’Inter incontra il suo agente! Lui se va via Hakimi?

Emerson Royal torna in orbita Inter per sostituire Hakimi. Il difensore, rientrato al Barcellona dal Real Betis, è oggetto di un incontro fra la dirigenza nerazzurra e il suo agente. Lo rivela il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

CAMBIO IN FASCIA? – L’Inter pensa a Emerson Royal in caso di eventuale cessione di Achraf Hakimi. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio rilancia le voci sul difensore brasiliano, rientrato al Barcellona dal Real Betis con tanto di rinnovo di contratto. Secondo Di Marzio, c’è un incontro fra la dirigenza dell’Inter e l’agente del terzino destro brasiliano, classe 1999. È lui il primo obiettivo se Hakimi dovesse andare via.