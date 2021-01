Valeri, i precedenti con l’Inter: due (fin qui) le partite in stagione

Paolo Valeri, arbitro di Roma, è stato designato come il direttore di gara di Inter-Milan, derby di Coppa Italia in programma domani (vedi articolo). Sono due le uscite stagionali (che domani saliranno a 3) con i nerazzurri: una vittoria e una sconfitta.

DUE PARTITE – Paolo Valeri sarà l’arbitro del derby di Coppa Italia Inter-Milan. In stagione il fischietto di Roma ha già avuto la possibilità di arbitrare i nerazzurri per due volte. 50% il bilancio per i milanesi, che hanno vinto per 3-0 contro il Bologna e perso per 2-1 contro la Sampdoria, gara nella quale il direttore di gara ha fischiato sia un rigore per la squadra di Antonio Conte (sbagliato da Alexis Sanchez) che uno per i blucerchiati (segnato da Antonio Candreva). Per quanto riguarda i rossoneri, invece, è una sola la direzione di gara stagionale, nell’1-3 contro il Napoli al San Paolo.

BILANCIO POSITIVO – In ogni caso, il bilancio per l’Inter con Paolo Valeri può essere definito positivo. Nelle 32 uscite precedenti del fischietto romano, i nerazzurri hanno conquistato 16 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Nello specifico, nelle ultime 5 stagioni (o meglio, 4 e mezzo fin qui) sono arrivate 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’obiettivo di domani sera (per l’Inter) sarà chiaramente quello di trasformare la sua 33sima gara con i nerazzurri nel diciassettesimo trionfo con una sua direzione di gara.