Inter-Milan, Conte verso un turnover a metà: cambi a centrocampo?

Inter-Milan è il derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani alle 20.45. Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” -, Conte sta pensando a un mezzo turnover (QUI le sue parole in conferenza stampa). Riposo per Lautaro Martinez

TUTTI A DISPOSIZIONE – Inter-Milan, derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà un’occasione importante per i nerazzurri di Antonio Conte. Tutti a disposizione del tecnico, ecco uno: «Allenamento pomeridiano per l’Inter, Conte ha tutto il gruppo a disposizione eccetto Danilo D’Ambrosio che sta recuperando dall’infortunio. I nerazzurri non hanno fatto il ritiro, quindi stasera dormiranno nelle loro abitazioni e domani si ritroveranno ad Appiano Gentile».

TURNOVER A METÀ – Inter-Milan potrebbe essere la partita di Alexis Sanchez: «Si va verso un mezzo turnover, nel senso che ci sarà qualche cambio ma non verrà stravolta la squadra. Vedremo Sanchez in attacco con Romelu Lukaku, quindi turno di riposo per Lautaro Martinez. Conte pensa a far riposare anche qualcuno a centrocampo». Così Matteo Barzaghi su “Sky Sport 24”.