Tanti auguri Gigi Simoni, l’Inter e i suoi tifosi ti abbracciano

L’ex allenatore dell’Inter Gigi Simoni compie oggi 81 anni. Un abbraccio nerazzurro a un uomo che si è sempre dimostrato degno della stima riposta nei suoi confronti

Gigi Simoni compie oggi 81 anni. Non è un felice compleanno per l’ex allenatore dell’Inter che ormai da giugno è ricoverato in ospedale in seguito a un malore accusato nella sua casa in provincia di Pisa. Sulle sue condizioni di salute la famiglia mantiene uno stretto riserbo che comprendiamo e vogliamo rispettare facendogli arrivare da interisti e amanti dello sport un abbraccio affettuoso con i nostri migliori auguri di buon compleanno.

L’INTER NEL CUORE – Sono tante le squadre allenate da Gigi Simoni nella sua lunga carriera, ma tra tutte queste è l’Inter quella a cui si è legato maggiormente. Appena una stagione e mezza sulla panchina nerazzurra per il tecnico, ma che rappresenta forse l’apice della sua carriera. La Coppa Uefa vinta nel 1998, uno scudetto sfumato tra mille polemiche in un avvelenato testa a testa con la Juventus e tante partite epiche tra le quali spicca il 3-1 al Real Madrid in Champions League pochi giorni prima di un esonero da parte di Massimo Moratti che, a distanza di più di 20 anni, appare tutt’ora inspiegabile. Una stagione e mezza con un trofeo internazionale e tanti campioni allenati come Ronaldo, Simeone, Zamorano, Baggio, Djokaeff e in cui Simoni si guadagnò la stima e l’affetto di tutti i tifosi interisti, stima e affetto che il tecnico ha sempre ricambiato nel corso degli anni. In questo giorno di festa, ma anche di preoccupazione per le sue condizioni di salute, l’Inter e i suoi tifosi si uniscono al loro “allenatore gentiluomo” nella speranza di rivederlo presto. Tanti auguri, mister, l’Inter sarà sempre con te.