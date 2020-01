Eriksen, manca accordo Inter-Tottenham: i tempi. Politano-Napoli, manca ok

Eriksen è il nome più atteso in casa Inter, che ha piena fiducia nel buon esito della trattativa (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano durante la diretta di “Sky Sport 24”, il club nerazzurro è sempre in attesa di Giroud strettamente legato all’uscita di Politano. Di seguito le sue dichiarazioni

IN ATTESA DELL’OK – Non solo Christian Eriksen in casa Inter, ma anche l’uscita di Matteo Politano: «Il Napoli ha sempre seguito Politano, che ora è tornato sul mercato. Il Napoli ha trovato l’accordo con l’Inter per un’operazione a titolo definitivo per una cifra di 25 milioni di euro. Manca l’ok del ragazzo che sta aspettando di capire come andrà a finire con la Roma. Se la società giallorossa dovesse rilanciare, potrà essere considerato un inserimento altrimenti Politano accetterà l’offerta del Napoli. Dries Mertens? Piace all’Inter come a tante squadre, già da oggi può firmare per giugno a parametro zero. In realtà proprio negli ultimi giorni i suoi agenti si sono rimessi in contatto con il Napoli per il rinnovo del contratto».

SERATA IMPORTANTE – Per quanto riguarda il capitolo Eriksen, la serata di domani sarà decisiva: «Nel giro di pochi giorni l’Inter spera di risolvere. Ieri c’è stato un confronto importante a riguardo, con il danese che ha parlato direttamente con Daniel Levy dicendogli di voler andare via già a gennaio. Il presidente ha preso in considerazione l’offerta dell’Inter, non c’è ancora l’accordo tra i due club ma la giornata di domani è importante perché l’agente di Eriksen incontrerà il Tottenham. Il centrocampista dovrà rinunciare a un paio di milioni di pendenze. Entro la fine di questa settimana l’Inter spera di chiudere. Olivier Giroud rimane un obiettivo in attesa dell’uscita di Politano».