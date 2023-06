Skriniar, ritorno più importante del previsto: jolly e doppia soluzione

Sebbene non sia entrato nemmeno per uno spezzone nella gara contro il Torino, il recupero di Milan Skriniar per la finale tra Manchester City e Inter può avere un’importanza da non sottovalutare. Un suo impiego, infatti, potrebbe liberare Matteo Darmian regalando una soluzione in più a Simone Inzaghi su entrambe le fasce a gara in corso.

RECUPERO – Le condizioni reali di Milan Skriniar verso la finale tra Inter e Manchester City restano un grosso mistero. Tuttavia, lo slovacco con la sua presenza in panchina già nell’ultima di campionato a Torino ha dato un indizio sull’eventuale disponibilità a scendere in campo a Istanbul. Al di là di tutte le motivazioni di orgoglio e il malumore causato con il suo comportamento rivedibile, il recupero di Milan Skriniar per sabato può avere un’importanza da non sottovalutare. Specialmente tenendo in considerazione il quadro generale della partita, in cui bisognerà ragionare per ovvi motivi sui 120 minuti.

JOLLY – Poter schierare Milan Skriniar a gara in corso, infatti, potrebbe in un certo senso liberare il jolly Matteo Darmian. Nessun dubbio sul fatto che partirà lui, come durante tutto il corso della seconda parte di stagione, come terzo di destra nel terzetto davanti ad André Onana. Ma in base a come si evolverà la partita, la sua duttilità può concedere a Simone Inzaghi un’alternativa in più sia sulla destra (dove l’unico cambio di Denzel Dumfries sarebbe Raoul Bellanova, decisamente inesperto per una gara del genere) o anche sulla sinistra, dal momento che le condizioni nelle quali arriverà Federico Dimarco alla partita restano ancora un’incognita. Il tutto sarebbe possibile con l’ingresso in campo proprio di Skriniar a destra, nella speranza che possa lasciare quantomeno un buon ricordo nella mente dei tifosi (vedi articolo).