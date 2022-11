Skriniar e non solo, per l’Inter a gennaio altro mercato di ‘riparazione’

Per l’Inter il mercato di riparazione a gennaio si svolgerà prettamente in casa. Con diversi temi da sistemare. Tra questi l’urgente situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar (vedi articolo), così come le opportunità per la prossima stagione.

RINNOVI – In casa Inter a gennaio ci sarà un altro tipo di mercato di riparazione. Difficilmente la società si muoverà per qualche ingresso, ma questo non vuol dire che ci sarà immobilismo. Sono infatti diversi i temi da sistemare, anche sfruttando la lunga pausa per il Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Tra le questioni da sistemare, la più urgente è sicuramente quella legata al rinnovo contrattuale di Milan Skriniar. L’Inter sa bene che più il tempo passa e più aumenta il rischio di perderlo a zero. Il PSG non resterà a guardare ed è per questo che è necessario chiudere la questione, prima che i parigini mettano sul tavolo dello slovacco un’offerta irrinunciabile. Oltre quello di Skriniar, però, l’Inter deve pensare anche a diversi altri giocatori in scadenza di contratto. Tra cui anche Stefan de Vrij.

RISCATTI – A gennaio per l’Inter ci sarà anche sicuramente il modo di iniziare a porre le basi per il riscatto di alcuni dei giocatori in prestito. Tra i quali spicca quello di Romelu Lukaku. Per il quale sarà utile intavolare già da subito i discorsi con il Chelsea per definire quello che dovrà essere il suo futuro. Fin qui il ritorno all’Inter si sta rivelando deludente, nella speranza che una volta terminato il Mondiale possa tornare a livelli di forma accettabili e mostrare tutto il suo valore.

NUOVE OPPORTUNITÀ – Infine l’Inter potrà lavorare anche a nuove opportunità di mercato. Anche in questo caso con un nome su tutti, ovvero Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach è già stato nel mirino della società nerazzurra la scorsa stagione, prima che arrivasse Joaquin Correa. L’attaccante francese è in scadenza di contratto e l’Inter potrà sicuramente provare a ingaggiarlo per inserire un altro tassello importante nell’attacco di Simone Inzaghi già in vista della prossima stagione. Tra presente e futuro, i nerazzurri a gennaio avranno un “altro” mercato di riparazione da portare avanti.