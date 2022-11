Skriniar, scenario cambiato rispetto un mese fa! Rinnovo con l’Inter più vicino – CdS

Skriniar di corsa verso il rinnovo! Secondo quanto riportato questa mattina dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, ogni giorno può essere quello buono per firmare il prolungamento di contratto con l’Inter. Grande fiducia da parte dell’Inter.

RINNOVO – L’Inter conta di chiudere il discorso rinnovo con Milan Skriniar entro il 13 novembre, data indicata da Giuseppe Marotta per trovare l’intesa definitiva. Conoscendolo, per sbilanciarsi in questo modo, la sensazione è che abbia ricevuto quantomeno rassicurazioni significative. Nell’incontro di giovedì scorso, lui e Piero Ausilio hanno incassato la disponibilità da parte del difensore e del suo entourage a restare a Milano, anche accettando un’offerta inferiore rispetto quella proposta in estate dal Paris Saint-Germain. Di cifre e dettagli però non se n’è parlato, rinviato tutto a un appuntamento successivo. L’intenzione della dirigenza è quella di portare l’ingaggio di Skriniar nella prima fascia, quella occupata da Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, per intenderci. Insomma, pronto un contratto da 6,5 milioni netti a cui aggiungere una serie di bonus. Il club cercherà di far leva su diversi fattori: Skriniar e la sua famiglia si trovano benissimo a Milano. Inoltre, rispetto un mese fa la situazione è cambiata, con il difensore che è tornato ad essere un muro, indossando anche la fascia da capitano (altro fattore che potrebbe incidere).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno