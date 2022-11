Esposito, se ci sei batti un colpo! Niente spazio anche in Conference League

Non sta andando nel migliore dei modi il prestito all’Anderlecht per Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà Inter partirà infatti dalla panchina anche questa sera nella gara di Conference League contro il Silkeborg.

POCO SPAZIO – Sebastiano Esposito non si sta sicuramente mettendo in mostra nel suo prestito all’Anderlecht. L’attaccante dell’Inter, infatti, sarà in panchina anche questa sera nella gara di Conference League contro il Silkeborg. Dopo che nelle ultime quattro partite ha collezionato soltanto 21 minuti di gioco. La speranza è che possa questa sera entrare in campo e convincere il tecnico della squadra belga a puntare maggiormente su di lui.