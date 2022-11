Inter, Males decisivo nella qualificazione del Basilea in Conference League

Grande prestazione di Darian Males nella sfida vinta dal Basilea contro il Pyunik. Il giocatore in prestito dall’Inter è stato autore del gol che ha aperto la gara ed è rimasto in campo per 1-2. Decisivo per la qualificazione degli svizzeri in Conference League.

GOL DECISIVO – La rete siglata da Darian Males questa sera ha permesso al Basilea di sbloccare il risultato contro il Pyunik in trasferta. Un gol rivelatosi decisivo nel risultato finale di 1-2. L’attaccante dell’Inter è rimasto in campo per 82 minuti, conquistando la qualificazione agli spareggi di UEFA Conference League grazie al secondo posto alle spalle dello Slovan Bratislava.