Serie A senza fretta, l’Inter può guardare il bicchiere mezzo pieno solo 24 ore dopo

Serie A poco combattuta o fin troppo, a giudicare dal ritmo di chi è nella parte sinistra della classifica. Al passo falso del Milan ha risposto l’Inter, prima che il Napoli bissasse. Succede poco e allora ad Appiano Gentile si può respirare un po’, dopo il dramma sportivo sfiorato

SERIE A CONGELATA – Il passo falso del Napoli a Cagliari (vedi articolo), dove avrebbe meritato zero punti anziché uno, è solo l’ultimo del lungo weekend italiano. Iniziato con il pareggio del Milan a Salerno, anche in quel caso troppo generoso rispetto a quello che si è visto sul campo. Ed espresso alla massima potenza con la pessima prova casalinga dell’Inter, mai in partita contro l’ottimo Sassuolo visto a San Siro. Tralasciando le altre squadre – dalla Juventus quarta alla Lazio sesta, passando per l’Atalanta quinta e arrivando fino alla Roma, ottava in quanto scavalcata dalla Fiorentina (unica ad aver vinto nella parte sinistra della classifica, ndr) – questo campionato fa davvero riflettere. E forse fa anche un po’ meno paura, in fondo.

Serie A senza padroni, sveglia Inter!

TUTTO DA RIFARE – L’Inter non può salvare nulla della sua ultima prestazione. Avere l’occasione di guadagnare due punti sul Milan (e altrettanti sul Napoli a questo punto, ndr) e ritrovarsi a perderne uno. Da entrambe le inseguitrici. Che ormai hanno smesso di inseguire e si sono piazzate davanti (il Milan) e di fianco (il Napoli). In attesa di recuperare la trasferta di Bologna, è chiarissima la situazione in Serie A (vedi classifica aggiornata). Tutto ciò non è salvabile, appunto. Però a distanza di 24 ore, si respira un po’. Nessuna delle squadre ai piani alti ha la capacità e la forza per dominare. La Serie A non ha una squadra leader. Non c’è chi scandisce il ritmo né chi va in fuga. E nemmeno chi sfrutta i passaggi a vuoto altrui. Tutto rimandato. Alla prossima – ennesima – giornata in cui non ci saranno favoriti. Le “piccole” sono più agguerrite. L’Inter può rigenerarsi ma non si illuda guardando i calendari delle altre, perché nulla è scontato…