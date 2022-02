Cassano: «Simile a Zanetti ne ho visto solo uno! Quando eravamo all’Inter…»

Cassano si unisce ai complimenti per Zanetti, come calciatore ma non solo. L’ex attaccante dell’Inter, nel corso di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri in diretta su Twitch, racconta alcuni aneddoti che riguardano il suo rapporto con l’argentino

UOMO IMPRESSIONANTE – Alle parole di Daniele “Lele” Adani (vedi dichiarazioni) su Javier Zanetti ribatte Antonio Cassano: «L’unico che ho visto simile a lui, che si inchiodava sul campo, era Emerson. Impressionante! Come quando si fece male al tendine di Achille a Palermo, io c’ero. Non si fermava mai e infatti gli è rimasto il piede lì. Non l’ho mai visto incazzato e lamentarsi. Una persona di una bontà unica. Sempre positivo, dava sempre consigli a tutti anche quando le cose andavano male. Umile, rideva e scherzava con tutti. Zanetti è ancora oggi uno dei miei migliori amici. Ancora oggi mi invia messaggi e fa battute su quando giocavano insieme, sempre le stesse! E dice che in campo ci intendevamo alla grande e che io risolvevo le cose quando mi passava la palla, ma se nemmeno giocavano insieme (ride, ndr). Ed è un ragazzo eccezionale». Queste le parole di Cassano su Zanetti, suo capitano ai tempi dell’Inter.